Kortnyheter fra Hallingdal

Helgen er her og Epostavisen følger med på politinytt, sportsnyheter etc gjennom helgen. Saken blir oppdatert til søndag kveld.

Meldinger fra politiet

Fredag kveld: Ål: Lokal mann i 30-årene anmeldt for kjøring med uregistrert bil.

Andre nyheter

Regionalplanen for Hardangervidda skal rulleres og Nore og Uvdals ordfører øyner håp om å få åpnet Imingfjellvegen på vinterstid, melder Telemark Arbeiderblad

A step into the future: The Norwegian ski resort of Geilo is placing its confidence in Axess from here onwards. Les saken

Nå skal kommuner med få eller ingen hurtigladere få økonomisk støtte til å bygge nye. I Hallingdal gjelder dette Hol 1 og Ål 1, skriver Drammens Tidende.

Fotball (Bilde fra 4 divisjon damer på fredag) saken fortsetter under bildet.



Fredag

Kvinner 4 div.Hallingdal 2 2 – 0 Hønefoss BK 2 2-0

Herrer 4 div.Modum-Hallingdal 4-0 Les kampreferat her

Lørdag

Herrer 5 div Geilo /HFK 2 – Vestfossen 2 6-1

Jenter 16 1 div Huringen – Ål /HFK 4-5

Gutter 14 1 div.Vestfossen – Ål /Geilo 6-3

Herrer 7 div Hemsedal /HFK3 – Vikåsen 1-2

Søndag

Kvinner 2 div Hallingdal – Stabæk 2 Kl.15:00 – Gol kunstgress

Jenter 16 1 div. Kongsberg – Ål /HFK Kl.13:00 – Idrettsparken kunstgress

Gutter 19 Haugsbygd 2 – Geilo Kl.15:00 – Haugsbygd Kunstgress