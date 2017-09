Kortnyheter fra Hallingdal i helgen.

Kortnyheter fra Hallingdal samles her og saken oppdateres gjennom helgen frem til søndag kveld.

Meldinger fra politiet

Fredag: Hemsedal. Politiet og brann er på Mørekvamsstølen. Brann i en låve uten dyr. Årsak ukjent. Mindre skader på bygning. Brann slokket

Andre saker

Vetle Sjåstad Christiansen fra Geilo IL stakk av med gullet på NM rullleskiskyting sprint. Les mer

Fotball

Fredag

Herrer 4 div.Hallingdal – Åssiden 2-3 Kampreferat her

Lørdag

Kvinner 2 div Skeid – Hallingdal 1-5

Herrer 7 div Mjøndalen 3 – Hemsedal /HFK3 3-4

Jenter 16 1.div Solberg 1 – Geilo 1-0

Gutter 14 1 div Ål /Geilo 9er – Sande SK 5-4

Gutter 16 1 div Ål /Geilo – Nordre Sande /Sande 1-8

Søndag

Herrer 5 div Austad – Geilo /HFK 2 Kl.16:00 – Berskaug gress

Kvinner 4 div Hallingdal 2 – Solberg Kl.15:00 – Gol kunstgress

Gutter 19 2.div Vikersund – Geilo Kl.15:00 – Vikersund stadion

Jenter 16 1 div Ål /HFK – Holeværingen /Haugsbygd Kl 15:00 – Ål Kunstgress

Jenter 16 interkrets Stathelle 1 – Nesbyen /HFK Kl.15:00 – Bunes KG