Kortnyheter fra helgen

Her kommer kortnyheter fra Hallingdal gjennom hele helgen. Saken oppdateres frem til søndag kveld.

Meldinger fra Politiet

Geilo; Litt etter kl 1800 fredag var det et trafikkuhell i krysset RV7/Kringlemyr. En sort 4-hjulstrekker kjørte inn i en blå BMW.

Andre nyheter

Dette koster heiskortet i vinter

Tiril Sjåstad Christiansen vil konsentrere seg om slopestyle før OL. 22-åringen dropper Big Air-konkurranser for å balansere belastningen, melder NRK Buskerud

Fotball i Hallingdal.

Fredag

7 div herrer Hokksund 2 -Hemsedal /HFK3 6-3

4 div. Herrer Hallingdal-Steinberg Utsatt

Lørdag

Herrer 5 div. Geilo /HFK 2 – Åskollen 1-7

Jenter 16 1.div. Skiold J15 – Geilo 3-5

Gutter 14 1 div. Ål /Geilo – Solberg 1 2-1

Damer 4 div. ROS – Hallingdal 2 0-9

Det ble bank for Geilo/HFK 2 mot et sterkt Åskollen som har flere spillere som tidligere har spilt i de øverste divisjonene i Norge. Godt å se at Kyrre Sataøen er tilbake etter et lengre avbrekk. Per Aksdal Nyhus scoret det ene målet til Geilo/HFK2.





Søndag

Jenter 16 1 div. Ål /HFK – Solberg 1 Kl.15:00 – Ål Kunstgress

Jenter 16 1 div. Birkebeineren 9er – Geilo Kl.15:00 – Årbogen Kunstgress

Gutter 14 1 div. Ål /Geilo – Åmot Kl.13:00 – Geilo kunstgress

Damer 2 div. Frigg – Hallingdal Kl.15:00 – Tørteberg kunstgress

Gutter 19 2.div Geilo – Jevnaker 2 Kl.15:00 – Geilo kunstgress