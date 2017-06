Kortnyheter i helgen

Her er helgens kortmeldinger. Snodigst er vel en mann som sagde på en buss i Gol sentrum. Om det var et forsøk på å kutte bussen i to vites ikke, men han skal ha for innsatsen. Saken oppdateres gjennom helgen.

Søndag

Meldes om en rolig natt til søndag i Hallingdal

Revemamma Arja på Langedrag

Elg-hundtispa har vokst opp blant rådyr, elg og villsvin. Nå har hun adoptert to revunger. Les saken i Dagsavisen

Lørdag

Gol. En mann ble stanset mens han sagde på en buss i Gol sentrum. Det viste seg at bussen var hans. Sagingen ble avsluttet av politiet.

Gol. Mann i tyveårsalderen bortvist grunnet ordensforstyrrelse i Gol sentrum.

Fredag

Hallingdal: UP avholdt Laserkontroll ved Smedsgården. Høyeste hastighet var 110km/t i 80 sone.

På riksvei 7 i Måbødalen i Hordaland ble bilbrannen slukket og veien ble åpnet igjen. Bilen tok fyr i en av tunnelene øverst i Måbødalen.