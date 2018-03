Krangel og fyll i påskefjellet

Kveld torsdag og natt til langfredag melder politiet om en del krangel og fyll. Bruk av narkotika er også en vanlig melding fra påskefjellet. Her er døgnets twitter meldinger fra politiet.

Hemsedal kl 03:05: Overstadig beruset mann tatt hånd om ved utested. Ikke i stand til å ta vare på seg selv. Innbrakt til drukkenskapsarrest.

Hemsedal kl 23:36: To menn i 30 årene og to kvinner i 20 årene ble anmeldt for bruk av narkotika. Det ble også beslaglagt en mindre mengde kokain i forbindelse med saken. De involverte er avhørt og har erkjent forholdet.

Hemsedal kl 01:50: Mann i 20 årene ble bortvist fra utested pga ordensforstyrrelse.

Hemsedal kl 23:41: Mann i slutten av tenårene ble bortvist fra Hemsedal sentrum. Han hadde vært noe truende ovenfor dørvaktene på et utested.

Hemsedal kl 2100: Mann og dame i 20 årene anmeldt for bruk og besittelse av narkotika. Avhørt og erkjente forholdene.

Hemsedal kl. 1925; Politiet til Hemsedal skisenter etter melding om slåssing

Hemsedal kl 1815; Politiet sjekker en overstadig jente i Hemsedal. Jenta i 20årene fra Gjøvik, blitt forent med noen venner og disse kjørt hjem til en hytte i Hemsedal.