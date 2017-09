Å bruke ressurser på å ha vinteråpen vei over Hardangervidda er svært uheldig. Det mener miljøverndirektør Hans Bakke hos Fylkesmannen i Telemark.

Fylkesvei 124 over Imingfjell mellom Tinn og Uvdal er i dag vinterstengt på grunn av at myndighetene og blant andre Norsk institutt for naturforskning (NINA) mener den åpne veien ødelegger for villreinens vinterbeite på Lufsjåtangen.

