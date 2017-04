Lang liste fra politiet natt til fredag

Det ble en lang liste med rapporter fra politiet fra vårt distrikt. Særlig natt til langfredag var travel. Røde Kors sender som vanlig sin rapport fra Golsfjellet. Les alt i Epostavisen.

Gol; Ligger et dødt rådyr/hjort på gangveien ca 1km sør for Robru, viltnemnda er varslet og vil besørge fjerning

Hemsedal – patrulje søkt etter jente som hadde vært savnet i fire timer. Kom til rette av seg selv, ok. Hadde vært på nachspiel

Torpo: Uthus totalskadd. Skade på bil. Flaks med vindretning gjorde at hytte like ved ikke tok fyr. Etterslukking pågår.

Hemsedal – to gutter 21 og 28 bortvist fra sentrum. Ordensforstyrrelse. Gutten etterkom ikke pålegg. Blir anmeldt

Hemsedal – gutt 23 bortvist etter bråk ved utested

Hemsedal – kvinne 49 mistenkt for promillekjøring

Hemsedal – melding om tyveri fra leilighet i Hemsedal. Stjålet PC, lommebok, alkohol o.l. Patrulje foretatt åstedsundersøkelse.

Pressemeldingen fra Røde Kors

Røde Kors Hjelpekorps i Buskerud er i beredskap i forbindelse med påskeutfarten, og har forsterket beredskap ved å bemanne ulike vaktstasjoner gjennom fylket.

Den økte beredskapen består i år av rundt 110 frivillige som bemanner hytter og hus for Røde Kors Hjelpekorps. Disse står i 24 timers beredskap og er klar for å rykke ut for å bistå på kort varsel. I tillegg til disse er det rundt 250 mannskaper med vanlig beredskap/hjemmevakt

Sentralen er døgnbemannet og svarer på henvendelser fra publikum og media samt samler informasjon om oppdrag som Røde Kors Hjelpekorps i Buskerud bistår på.

Det har vært merkbart i dag at det har økt med folk i fjellet. Røde Kors har hatt litt mer å gjøre i dag og mye er nok pga litt dårlig vær og lite snø. Da det siste døgnet har kommet litt snø, oppfordrer vi til at folk er oppmerksomme når de beveger seg utenfor løypene. Snøen som nå har kommet, kan fort skjule steiner og større kvist som ligger i veien, og kan forårsake skader.

Oppfordrer også til å følge Fjellvettreglene.

I morgen skal Hurum Røde Kors arrangere middag for eldre og Sigdal Røde kors har BARK aktiviteter.

BARK er en aktivitetsgruppe for barn fra 6-13 år.

Røde Kors registrerte 66 skader i fjellet onsdag Les saken i msn