Låvebrann i Skurdalen og utforkjøring på Nes.

Det meldes om brann i en låve i Skurdalen. Brannfolk er på stedet. Det meldes at ingen personer eller dyr er skadet. Brannen skal være under kontroll, og husene rundt ble reddet. Naboer freste snø på husene rundt for å forhindre at brannen spredde seg . Låven er helt nedbrent.



Foto: Christian Hansen

Nesbyen; Mannlig bilfører i slutten av tenårene fra Nes kjørt ut i Bassengvegen, politi og helse på stedet, men det var ingen personskade. Politiet opplyser at det ikke er mistanke om uaktsom kjøring.