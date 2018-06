Peter Olsen Ringeneie (27) var den siste som ble henrettet i Asker og Bærum og en kvinne fra Hallingdal var årsaken

«Om høsten 1845 kom her i Tjeneste en Pige ved navn Birgit Aslesdatter fra Hallingdal, et høyst uvidende og letsindigt Menneske , med hvem han, visstnok ikke uden Oppmuntring, efterhaanden kom i et fortroligere Forhold, der udviklede sig til et liderligt Samlevnet», skriver presten.

Les historien i Budstikka