Liten suksess for fjellrev på Hardangervidda

Kun et ungekull er hittil registrert etter at til sammen 87 fjellrever er satt ut på Hardangervidda siden 2013, viser årsrapporten for avlsprogrammet for fjellrev. Miljødirektoratet og NINA må nå vurdere å endre strategi i området.

Fjellrevutsetting de siste 10 årene har medført reetablerte bestander i Snøhetta og Finse, og økte bestander i Junkeren og på Saltfjellet. I tillegg har bestandsøkninger og reetableringer på norsk side ført til spredning til Vindelfjell i Västerbotten og Helags i Jämtland i Sverige.

Les saken i Miljødirektoratet