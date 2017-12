Lokal-DAB også i Hallingdal

Det blir stadig færre områder i landet som står uten lokal DAB. Nå har noen meldt sin interesse for gi også lyttere i Nordre Buskerud tilgang til digital lokalradio.

Medietilsynet melder at de har mottatt søknad om anleggskonsesjon for opprettelse og drift av senderanlegg for digital lokalradio i Ringerike, Hallingdal og Numedal. Regionen står i dag uten lokalradiotilbud på DAB.

Tilsynet oppgir ikke hvem som har søkt på konsesjonen, men åpner for at andre interessenter som ønsker å sende inn konkurrerende søknader må gjøre det innen 22. desember 2017.

