Lørdag 23. juni åpner Høyt & Lavt Klatrepark i Hemsedal sentrum

Årets store nyhet i Hemsedal på sommeren åpner lørdag 23. juni. Klatreparken på Bruøyne er ferdig og åpner offisielt lørdag 23.6, med en hyggelig åpningsseremoni med snorklipping, taler, gratis pølser og kake kl 10-12!

Fra kl 12.00 er parken åpen for alle, billetter til 50% forhåndsbestilles på www.hoytlavt.no/hemsedal (begrenset til 100 pers i parken denne dagen).

Bookingen åpner torsdag 13.6, kl. 16.00.

Parken vil være åpen hver dag i sommer og hver helg utover høsten og i høstferien. Den blir også vinteråpen. Åpningstidene blir kl. 10.00 – 16.00.

For grupper, klasser og bedrifter åpner parken på bestilling utenom ordinær åpningstid.

Bruøyene AS eier Høyt & Lavt Klatreparken men parken skal drives av Rune Abrahamsen som også er eier av Hemsedal Fjellsport. Rune har lang fartstid innen klatring og ulike aktiviteter både sommer som vinter. Parken ligger i hjertet av Hemsedal sentrum på Bruøyene. Her kan man enten ta Zip-line over eller bruke gangstien.

Som eneste klatrepark så har vi ett rullende skigames i parken vår. Man å jo ha det i Hemsedal! Takk til vår gode nabo Moh. Sport Hemsedal som har stilt med ski og mye annen god hjelp.

Parken består av:

59 elementer

7 zip-liner

5 løyper

Løypene våre er gradert med farger som i et alpinanlegg, fra enklest til vanskeligst: Oransje, blå, og rød. Høydekravet til personene som skal gå løypene er: Oransje: over 80cm. Grønn: over 110cm. Rød: over 140cm. Klatrerutene: Minimum 20 kg. Maks 120 kg

Pressemelding