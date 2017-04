Mandagen ble travel i Hemsedal

Her er meldingene fra politiet og Røde Kors på mandag. Den største saken er selvfølgelig den tragiske hendelsen i Hemsedal skisenter der en ung mann omkom på snowboard.

En mannlig klatrer har blitt reddet ned fra Grøtenuten av fjellredning og luftambambulanse

Les mer om saken her

Gol; Et tre falt over rv 52 v ved Robru og sperret veien for trailere, mens personbiler kom forbi. Treet ble etter hvert fjernet og trafikken gikk som normalt.

Ung mann omkom i snowboard-ulykke i Hemsedal

Les mer om saken i VG

Nå kan det være farlig på fjellet

Det er krevende forhold på fjellet, med hard glasert skare og sterk vind enkelte steder, melder NRK Telemark på sine sider. Les saken her

Pressemelding fra Røde kors

Røde Kors Hjelpekorps i Buskerud er i beredskap i forbindelse med påskeutfarten, og har forsterket beredskap ved å bemanne ulike vaktstasjoner i fylket.

Den økte beredskapen består i år av rundt 110 frivillige som bemanner hytter og hus for Røde Kors Hjelpekorps. Disse står i 24 timers beredskap og er klar for å rykke ut for å bistå på kort varsel. I tillegg til disse er rundt 250 mannskaper i vanlig beredskap/hjemmevakt.

Det skal være usagt om det er grunnet vinden og mangelen på snø mange steder i fylket, eller om det faktisk er for at det er fjorårets oppdatering av fjellvettreglene at det i dag er en rolig dag for hjelpekorpsene i fylket.

Det har i dag vært to henteoppdrag av skadde for AMK, samt behandling av 3 skader.

På informasjonssentralen fikk vi besøk av Gol Røde Kors RØFF.

RØFF er en aktivitet for ungdommer mellom 13 og 17 år. Som en del av Norges Røde Kors er tilbudet tilgjengelig for ungdom interessert i førstehjelp og friluftsliv over hele landet.

Disse ungdommene fra Gol skal i natt overnatte i lavvo på Golsfjellet.