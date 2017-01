En mann er omkommet i alpinanlegget i Hemsedal, opplyser politiet i Nordre Buskerud. Mannen skal ifølge VG muligens kjørt på et tre. Destinasjonssjef Andreas Smith-Erichsen ved Skistar Hemsedal sier til VG at den omkomne er tatt hånd om og vi sikrer spor og dokumenter hendelsen. Ut over det har jeg ingen opplysning