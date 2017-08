Her går en stiv og støl korpsmusikant og blåser i en ti kilos tuba. Videoen er et resultat av et tapt veddemål som førte til at Christian Sommerseth måtte spille tuba over Hardangervidda.

Det er ikke åpning av en ny bro eller annen aktivitet som krever munter og Olsenbanden-aktig korpsmusikk, men denne helgen har det fra strekningen mellom Vøringsfossen og Geilo vært mulig å høre tubatoner.

