Henning Olsen er av Apotek 1 kåret til Årets ildsjel for sitt arbeid for ungdommer med rus- og mestringsproblemer.

– Henning er en ekte ildsjel. Han brenner for å drive rus- og mestringsbehandling for ungdom og andre som synes det kan være vanskelig å passe inn. Han tar i bruk stølen sin Hivjubakka i Hovet i Hallingdal, og alt som naturen kan by på i sitt sterke engasjement, sier Veronica Bjørnådal, regionsjef hos Apotek 1

