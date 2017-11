Skal kraftbransjen være i front og finne de rette løsningene for fremtiden må en tenke nytt der en før har løst utfordringer tradisjonelt. Og skal bransjen tiltrekke seg de beste hodene må en bli mer innovativ.

Det finnes flere eksempler på innovative mindre kraftselskap. For eksempel har Hallingdal Kraftnett gått i bresjen for smarthus-løsninger gjennom Hitch AS, et selskap som går i front på dette feltet og som har en rekke kraftselskap inne på eiersiden.

