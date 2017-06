Ny metoder tas i bruk i Norge for å holde ugress unna veien. Denne uken har NCC testet en ny måte å bekjempe ugress på, som aldri er brukt i Norge tidligere.

Et lag med skum legger seg som et isolerende lag på overflaten av området med ugress, mens vannet på mellom 95 og 98 grader dreper ugresset.

Skummets oppgave er å sørge for at temperaturen i vannet blir værende lenger, slik at varmen trenger helt ned i rotsystemet som til slutt tar knekken på ugresset.

