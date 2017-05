Mirakelet på fjellet

Henning Olsen plystrer og hestene kommer klyvende. Det er en ny dag på Hivju.

Henning Olsen fra Nannestad ser utover landskapet. I løpet av de siste 10 åra har han hjulpet – og forsøkt å hjelpe – flere dusin ungdom med små og store utfordringer.

– Det handler om å mestre. Det handler om å føle at man får til og at man får anerkjennelse for den man er. Alle er ulike, og det er ikke alle som er skapt til å passe inn i den modellen samfunnet vårt har laget for å gi folk utdanning og jobb, sier Henning.

