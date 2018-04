Mye snø gir topp forhold til siste slutt i Hemsedal

Pakk ikke bort skiene riktig ennå – en usedvanlig snørikt vinter har sørget for april-forhold av aller beste kvalitet. I tillegg vil en håndfull eventer skape ekstra liv og røre i og ved skianlegget helt frem til sesongslutt 1. mai.

Dette er den mest snørikte vinteren vi har notert siden vi startet statistikkinnsamling for akkumulert snøfall, forteller Martin Letzter, daglig leder i SkiStar Hemsedal. Hele 560 cm i løpet av året, inkludert 30 cm bare denne uken. I anlegget ligger det fortsatt opp mot 180 cm snø, så det sier seg selv at forholdene er svært gode. Alle bakker er åpne, og vi kan garantere at løypene vil holde høy kvalitet helt frem til 1. mai, avslutter Letzter.

Med drøyt to uker igjen av sesongen er det fortsatt mye å oppleve før Hemsedal runder av med Winter Finale. Denne uken går Hovedlandsrennet av stabelen, og 19.-22. april arrangeres SkiStar Winter Games. Her deltar rund 1000 utøvere fra 9 år og oppover, og er dermed et av Skandinavias største ski-eventer.

Hemsedal Winter Finale, 27. april-1. mai, markerer sesongens aller siste skihelg med konkurranser og konserter på utestedene. Fredag 27. april kommer Julie Bergan til Stavkroa Nightclub, og Morten Abel spiller på utescenen på Skistua lørdag 28. april. På lørdag blir det også fuktig skimoro med nyheten Hemsedal Splash ved Fjellkafeen, og i Roni arrangeres The Bang Slalom snowboard. Så roes det hele ned før Hemsedal takker av den fine sesongen etter endt skidag tirsdag 1. mai.

Fine forhold og mye snø meldes det også fra SkiStar Trysil og SkiStar Åre. Her blir det også eventer og Winter Finale før sesongen rundes av, henholdsvis 29. april og 1. mai.

