Mye vær og klima med meteorolog Smits

Mens Geilo viste seg fra den beste vinterside under årets Hallingtreff tok Smits for seg klima-utfordringene. I et langsiktig perspektiv skjer det værmessige endringer som vil bli utfordrende også for reiselivsdestinasjonen i Hallingdal.

Geilo vil få 15 prosent mer nedbør og en temperaturøkning på fire grader. Det blir kortere vintre, og Hallingdals reiseliv vil dermed satse mer på sommerlige aktiviteter for å opprettholde sysselsettingen i den viktige næringen, mente Smits. Også teknisk drift i Hallingdal vil få utfordringer med større rasfare og mye vann på avveie.

Les saken i Byggfakta