Med elmotor i syklane er det blitt lettare å kome seg langt ut i naturen – og over kneikane.

– Å kome seg ut i naturen har vore heilt topp, seier Snorre Pedersen. Han fortel at dørstokkmila har vore lang, men at han no har kome seg ut etter han skaffa seg sykkel med ein elektrisk hjelpemotor inne i ramma.

Salet av elsyklar aukar og synet av elsyklar til fjells og til skogs blir meir og meir vanleg.

