Nå kan du bli med Fri Flyt på tur

I sommer kan du bli med Fri Flyt på tredagers stisykkeltur til vakre Skarvheimen i Hallingdal.

– Vi har alltid ønsket å lage turer for mindre grupper med solid innhold og nå ser vi et marked for dette da mange av våre lesere etterspør slike opplegg. Stisykling er en viktig sommeraktivitet for målgruppen, og vi ser et potensial for å lage bra stiturer i samarbeid med lokale aktører, sier Henrik Breuer

Han er ansvarlig for Fri Flyt Leserturer.

Les hele saken i Fri Flyt