Nå kommer disse på besøk

Noen får nærmest panikk når de oppdager en masse maur som kryper rundt på gulv og vegger. Men det er det som regel ingen grunn til, mener skadedyrekspert.

– I de aller fleste tilfeller kan man løse maurproblemet selv og med enkle midler. Det trenger dessuten ikke å være særlig kostbart, sier fagsjef Johan Mattsson i rådgivningsselskapet Mycoteam.

Hvis maur trekker inn i bygninger, er det ofte enkeltindivider som kommer inn for å lete etter mat. Når det blir enda varmere i lufta har de nok mat ute og problemet forsvinner gjerne av seg selv.

Men noen ganger har de kommet for å bli.

– Det hender at maur bygger reir inne, gjerne i litt råttent treverk, i isolasjonen eller noe annet som de lett kan gnage i. De kan finne egnede steder for reir de fleste steder i huset, i bjelkelag, yttervegger eller i takkonstruksjoner, sier Mattsson.

Uansett er det ingen grunn til å forhaste seg, mener han.

– Hvis du oppdager rust på bilen, trenger du ikke fjerne den samme dag, du har litt tid på deg. Slik er det med maur også. Det tar lang tid før de gjør særlig stor skade. Likevel er det jo plagsomt hvis det kryr av maur i huset, så det er derfor fornuftig å ta tak i problemet, sier han.

Før en maurlogg

Er problemet med maur vedvarende, anbefaler han at du kartlegger problemet før noen tiltak blir gjennomført. Det vil gjøre bekjempelsen enklere og mer effektiv.

– Lag en logg over hvor du ser maur, hvor ofte du ser dem, og når på døgnet. Kryper de inn fra utsiden av huset eller kommer de fra et skjulested inne i huset?

Søker du etter maurreir inne, kan du se etter gnagespon og annet avfall som ofte ligger rundt reiret. Ta også bilder av maurene. Det er fin dokumentasjon som kan være til god hjelp når man skal velge bekjempelsesmetode, eller om man blir nødt til å få profesjonell hjelp.

– I mange tilfeller har mauren laget et duftspor fra en maurtue utenfor huset og inn i huset. Da følger de gjerne sporet slik at man kan se en tydelig «maursti» på grunnmuren. Derfra kan de komme inn utenfra via utettheter i overgangen mellom grunnmur og yttervegg, sier Mattsson.

Hvis man bruker et maurpreparat på utsiden av grunnmuren, kan maurene ikke vandre ut og inn av bygningen.

– Bor mauren inne i selve huset, må man ta i bruk andre virkemidler. Da må man finne og fjerne selve reiret og se om det er noen opprinnelig fuktproblematikk og råteskader som har gitt maurene mulighet til å etablere seg der, sier han.

Reir under kjøleskapet

Maur liker seg der hvor det er varmt og fuktig. Når du skal forsøke å finne reiret, er det lurt å lete steder som er ekstra varme, slik som under en varmtvannsbereder, bak kjøleskapet eller i nærheten av områder med gulvvarme.

– Finner man ut hvor mauren har laget reir, kan man vurdere hva som er årsaken til etableringen, hvilke skader som har oppstått og hvordan man kan utbedre problemet. For å sikre et godt resultat er det viktig at ikke bare enkelte arbeidsmaur blir fjernet, men at man også får med selve dronningen, sier Mattsson.

Ifølge Mattsson er det en myte at maur spiser opp treverket i et hus. Den eneste maurtypen som kan gjøre noe skade på friskt treverk er stokkmaur, og de huler kun ut et relativt begrenset område som de trenger for å få plass med reiret. Den fysiske skaden trenger derfor ikke å bli særlig omfattende selv om det er en del individer som bor i reiret.

– For å unngå å få maur i hus og hytter, er det beste rådet å hindre at de i det hele tatt kommer inn. Unngå for eksempel tett vegetasjon inn mot grunnmuren. Kan det etableres et belte med singel eller pukk i overgangen mellom grunnmur og terreng, reduseres risikoen vesentlig, sier han.

Denne artikkelen er skrevet for Mycoteam av Newswire