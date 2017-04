Nasjonal transportplan fremlagt i dag

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen presenterte i dag regjeringens transportpolitikk. Her er de viktigste nyhetene fra vårt distrikt.

Vinnerfylkene 2018–2029: Hordaland 54 mrd.Buskerud 41 mrd.Oslo 35 mrd.Hedmark 27 mrd.Nordland 27 mrd.Akershus 26 mrd.

Nytt i denne NTP-perioden er at det innenfor programområdene skal det settes av midler til

utbedring av lengre strekninger, såkalt utbedringsstrekninger. I planperioden vil regjeringen

prioritere utbedring av delstrekninger på rv 7 og rv 52. Alt om Buskerud her

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) mener det kan være mulig å fremskynde E16 og Bergensbanen mellom Bergen og Voss med to år.

På veg er det lagt størst vekt på å bygge ut E6, E10, E16, E18, E39 og E134. Her vil det bli gjennomført store investeringsprosjekt og sterk satsing på programområder som trafikksikkerhet, tiltak for gående og syklende, kollektivtrafikktiltak og universell utforming.

Frp skriver i en pressemelding at avtalen om NTP har en ramme på 933 milliarder kroner i statlige midler, totalt over 1000 milliarder kroner.

Det er forsåvidt gammelt nytt. Det mest spennende i dag blir hvilke prosjekter og hvor stor ramme som er den første perioden av planen, det vil si fra 2018 til 2024, og hvor mye som er skjøvet til den langt mindre forpliktende andre periode.

Det settes av 1,5 mrd. til planlegging og oppstart av Ringeriksbanen i siste seksårsperiode. Men det skal sies at det er lagt inn 6,1 milliarder kroner til Ringeriksbanen i første periode som er viktig for Bergensbanen.

Ved oppgradering av eksisterende traseer peker høyhastighetsutredningen på Bergensbanen som den mest interessante strekningen. Med en investering på om lag 50 mrd. kr vil reisetiden Oslo – Bergen kunne gå ned fra dagens om lag seks og en halv time til rett i overkant av fire timer. Ringeriksbanen er pekt på som et nøkkelprosjekt i denne sammenheng.

Hovedkonklusjonen i utredningen er at Sørlandsbanen har størst trafikkpotensial dersom det skal bygges høyhastighetsjernbane i Norge. Bergensbanen er den som enklest og mest lønnsomt kan utvikles med utbedringer og modernisering av dagens trasé, og Ringeriksbanen vil kunne utgjøre et nytt «bein» ut fra Oslo som kan være med på å håndtere befolkningsvekst og økt transportetterspørsel på det sentrale Østlandet.

Gode veivalg mellom øst og vest

Gode hovedveier mellom regioner er viktig for å styrke næringslivet og redusere reisetid og kostnader. I tråd med tidligere signal ønsker regjeringen en langsiktig strategi hvor E134 og RV52 utvikles som foretrukne hovedveitraséer for tungbiltransport mellom Østlandet og Vestlandet. – Det er viktig med gode traséer som sprer trafikken dit den skal, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– I tråd med regjeringens politikk har vi som mål å ruste opp hele veinettet i landet, slik at alle øst-vest strekningene blir bedre og tryggere i løpet av NTP-perioden, sier Solvik-Olsen.Riksvei 52 vil være hovedveiforbindelse for næringstrafikk mellom Østlandet og Vestlandet, mens riksvei 7 skal videreutvikles med tanke på turister og persontrafikk. Gjenværende dårlige strekninger på E16 skal utbedres slik at den fungerer bedre lokalt og regionalt, og unngår ulykker og problem når vinterværet medfører økt trafikk mellom regionene.

– Valgene vi har gjort vil gi gode koblinger mellom Oslo og både nordlige og sydlige deler av Vestlandet, kommenterer Solvik-Olsen.

Han påpeker at ingen eksisterende veier skal legges ned og at alle de viktige forbindelsene mellom Oslo og Bergen, dvs. E134, riksvei 52, riksvei 7 og E16, i dag har viktige regionale og lokale oppgaver. Nå skal de vedlikeholdes bedre enn før, samtidig som trafikksikkerheten skal økes.

– Det er allerede gjort mange investeringer på E16. Nå blir det satt av midler også til å utbedre trafikkfarlige strekninger som gjenstår slik at veien blir bedre. Vi har alltid vært tydelige på at veiene skal bli bedre og forfallet skal reduseres, sier Solvik-Olsen.

E134 og riksvei 52 skal prioriteres høyest når det gjelder investeringer for å redusere reisetiden og spesielt tilrettelegge for tungbiler.

Fakta

E134 over Haukelifjell betjener trafikken mellom Østlandet og Haugesundsregionen/Sør-Hordaland, og er i tillegg den viktigste forbindelsen mellom Vestfold/Telemark og Bergensregionen.

Riksvei 52 vil være hovedveiforbindelse for næringstrafikk mellom Østlandet og Vestlandet. Riksvei 52 er allerede i dag den fjellovergangen mellom Østlandet og Vestlandet med høyest andel tungtransport.

Riksvei 7 vil bli satset på som hovedveiforbindelse for reiseliv og persontrafikk. Riksvei 7 er den korteste veien mellom Oslo og Bergen og er en viktig vei for bl.a. reiselivet på begge sider av Hardangervidda. Riksvei 7 har også status som nasjonal turistveg.

E16 oppleves av mange som den lengste veien, men den har en viktig funksjon som vintersikker vei.