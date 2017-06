Nordmenn danker ut svenskene på god service

En ny europeisk gjesteundersøkelse viser at Norge skårer høyest på listen i Europa når det gjelder gjestfrihet. Norge går foran Sverige som ligger på andre plass.

HOTREC, den europeiske paraplyorganisasjonen for hoteller, restauranter og kafeer, har nylig gjennomført en undersøkelse blant over 30 000 hotell- og restaurantgjester i Europa. Undersøkelsen viser at norske hoteller og restauranter er best i klassen på gjestfrihet.

– Det er to ting å være stolte av her, og det er at Norge er best på gjestfrihet i Europa, og at vi danker ut Sverige. Jeg vil tro det er et overraskende funn for mange, da svenskene har rykte på seg for å være mer gjestfrie og serviceinnstilte enn oss nordmenn, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

– Det skal sies at det er svært mange svensker som jobber i norsk reiseliv, og som gjør en fantastisk jobb. De bidrar til et høyt servicenivå i bransjen, tilføyer hun.

– «Kollektiv innsats» for å bli bedre

NHO Reiseliv-direktøren mener den voldsomme turistveksten Norge har opplevd de siste årene, kan forklare hvorfor vi skårer høyest på gjestfrihet:

– Norsk reiseliv er i vekst og det gjør oss sultne på enda flere gjester. Det er særlig turister fra verdens middelklasse som velger Norge, og det skjerper kravene til god kvalitet og service. Jeg opplever en salgs «kollektiv innsats» for å bli enda bedre, mer kreative, mer gjestfrie og enda flinkere til å lage kvalitetsprodukter og opplevelser, sier Krohn Devold.

– Det er en felles forståelse av at hvis vi skal ta vår del av den internasjonale turistveksten, må hele Norge være et godt vertskap, fortsetter hun.

Nest best på kvalitet

Undersøkelsen viser videre at Norge ligger på 2.plass i Europa når det gjelder hotellkvalitet. Det er de nordiske landene som topper listen med Sverige på førsteplass, deretter Norge og til slutt Finland.

– Tross i at de nordiske landene er såkalte «høypris-destinasjoner», skårer hotellene i Sverige, Norge og Finland høyest på kvalitet. Det tyder på at gjestene synes hotelloppholdet er verdt den prisen de betaler, sier Krohn Devold.

Les undersøkelsen her

Pressemelding:NHO