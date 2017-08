Norge er svindyrt for turister

Ferske tall fra Eurostat for 2016 viser at det samlede prisnivået i Norge ligger 40 prosent over snittet i EU og at nettopp mat og drikke er en viktig grunn til det.

Nordmenn flest lever fint med disse prisene ettersom lønningene er langt høyere enn i EU, men det er verre for turister som kommer på besøk.

Av de 37 landene Eurostat har tall for, er Bulgaria det billigste. Der ligger prisene 52 prosent under snittet i EU. Det betyr at bulgarere som kommer til Norge, møter et prisnivå som er nesten tre ganger så høyt som hjemme.

Les saken i msn.com