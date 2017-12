Norge og Geilo i sentrum for Jaguar I-PACE Concept

Det kan godt hende at Jaguars elbil I-PACE Concept var stjernen under bilutstillingen i Los Angeles nylig, men for Jaguar er ikke USA det mest kritiske markedet for øyeblikket, det er Norge. Derfor vender Jaguar I-PACE Concept helt ekstraordinært tilbake til Norge fra 21.-31. desember 2017.

Én av verdens beste skidestinasjoner – Geilo – legger om få dager snø til en av verdens absolutt beste elbiler – nemlig Jaguar I-PACE Concept. Over 1 000 nordmenn har betalt inn depositum på 10 000 kroner for å være de første til å motta bilen, og over 3 000 nordmenn har vist meget stor interesse for bilen. Norge er det landet i verden hvor Jaguar har sin største kundebase når det gjelder I-PACE, og der Jaguar satser mest.

Nettopp derfor vender Jaguar tilbake til Norge med konseptbilen som ligger tett oppunder produksjonsbilen som etter all sannsynlighet vil lanseres i begynnelsen av mars.

«Vi er veldig fornøyde med å kunne vise I-PACE Concept nok en gang. Det at Jaguar satser stort på at bilen blir vist i Norge for alle interesserte, lover godt for den kommende lanseringen», sier Jacob Moer Annonsen, Sales Manager Jaguar Land Rover.

I første omgang kommer I-PACE Concept til Geilo der den vil stå tildekket på utstilling i «Skarvebui» i Geilo Amfi mellom 22.-27. desember. Deretter transporteres I-PACE til Vestlia Resort der bilen vil være midtpunktet under et stort førlanseringsarrangement den 27. desember der alle er hjertelig velkommen. Så transporteres bilen tilbake til «Skarvebui» i Geilo Amfi der den vil stå utstilt til og med 31. desember slik at alle kan få et glimt av den kommende elbilen.

«Norske elbilkunder er verdens mest informerte og naturligvis også de mest krevende. Derfor vil Jaguar sørge for at bilen er perfekt tilpasset norske forhold. Hvis bilen fungerer under norske vinterforhold vil den fungere overalt», sier Jacob Moer Aanonsen, som håper å få produksjonsbilen til Norge så snart salget starter.

