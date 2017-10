Denne sesongen får nemlig storebror – Geilo – og en av dalens små skisentre et etterlengtet, felles heiskort.

– Hallingskarvet er et lite skisenter, men med et bra produkt, som kompletterer Geilo veldig fint med sine bratte offpistmuligheter. Med alle mulighetene de to anleggene har mener jeg dette er Norges beste sesongkort, sier markeds- og salgsansvarlig i Geilo Holding, Kevin Eikrehagen.

