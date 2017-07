Andreas Langehaug er 29 år, bor i Hallingdal, og kjører det som ganske sikkert er en av Norges best utstyrte søppelbiler.

For et år siden kom en ny bil på tunet hos Kjetil Jegleim AS på Gol. Og nå, like over påske i år, bikket den nye bilen 74.000 km på telleren.

– Det er ikke verst for en søppelbil, eller? smiler Andreas. Og det går klart fram hva han selv mener.

Les saken og se bildene i tungt.no