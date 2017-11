Norges råeste alpinanlegg er Hemsedal

Gjennom ni sesonger har DN testet norske alpinanlegg. Hvert år presenterer de en oppdatert kåring av Norges 25 beste alpinanlegg. Anleggene vurderes ut fra disse seks kriteriene som DN mener er viktige for at en skidag skal bli så god som mulig: Heissystem, nedfarter, barneområder, off piste, terrengpark og lunsj i bakken.

Kriteriene teller likt og anleggene rangeres etter samlet poengsum. Foran denne sesongen har de testet Narvik, Strandafjellet, Trysil, Kvitfjell, Hemsedal, Hafjell, Hovden, Oslo, Geilo, Røldal og Haukelifjell på ny.

I tillegg har de samlet informasjon om endringer i de resterende anleggene.

Les saken i Dagens Næringsliv