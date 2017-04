Norges smarteste industribedrifter besøker Hallingplast

Norsk Industri og Siemens er på jakt etter de skarpeste hodene i norsk industrisektor! Nå besøkte de Hallingplast.

For å skape fremtiden må man holde seg oppdatert, men man må også forstå fortiden. Digitaliseringa vi står ovenfor i dag representerer et skifte i den globale industrien. Norske industribedrifter bygger på årelange tradisjoner, og de beste blant dem skaper innovasjon ved å bygge bro mellom dette og ny teknologi.

Konkurransen i internasjonal industri er hard, særlig for bedrifter i et høykostland som Norge. Likevel har norske industribedrifter gang på gang vist at vi hevder oss blant de aller beste. Hallingplast er en av bedriftene, mener de som er med i kåringen av Norges smarteste bedrift.

(Foto topp fra Hjemmesiden til Hallingplast, trykk link for hjemmesiden)