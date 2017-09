Helikopter utplasseres på Ål. For et utrent øye ser det nok helt likt ut som mange av dagens ambulansehelikoptre. Men bak et kjent ytre skjuler det seg ny og potensielt livreddende teknologi.

Airbus Helicopters H135T3 har aerodynamiske forbedringer, oppgraderte motorer og ny avionikk – autopiloten Helionix – som Norsk Luftambulanse er første sivile bruker til å ta i bruk i denne flytypen.

Les saken i Teknisk Ukeblad