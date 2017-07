Norway cup mandag 31 juli med mere

Ny dag og igjen skal lagene fra Hallingdal prøve seg. Epostavisen bommet på den første livesendingen, men den andre gikk fint. Derfor prøver vi oss igjen på en kamp på Ekeberg og HFK 1 sin kamp mot Eide og Omegn FK.

Vi må publisere linken her på siden omtrent 5 minutter før kampen starter. Ligger du inne på siden må du huske å trykke «oppdater side (F5)» Kampen til Geilo sitt jenter 16 lag vil også gå direkte ettersom vi er lagledere på kampene. Vi legger inn linker om vi finner omtaler på nett.

Resultater fra søndag her

Kamper som går mandag 31 juli.

11:00 Gutter 14 Mathare United -Hemsedal IL

12:00 Gutter 19 Hallingdal FK 1-Eide og Omegn FK

12:00 Gutter 19 Hallingdal FK 1-Eide og Omegn FK

Søndag formiddag var det flere av de som fulgte Hallingdal FK mot Lizzy Football Club på bane 29 på Ekebergsletta som sperret øynene litt ekstra opp. Ja, det var to gode lag, mange fine pasninger, tøffe taklinger og fine scoringer. Les saken på Norway cup sine hjemmesider.

12:00 Jenter 19 Hallingdal FK-Nordre Land IL (Bilder fra kampen søndag her)

13:15 Gutter 16 Hemsedal IL-Bremnes IL

14:30 Jenter 16 Ål IL-Trygg/Lade, SK

15:15 Gutter 16 Stordal IL-Nesbyen IL

16:30 Gutter 16 Ål/Geilo-Sandviken, IL

Bilde: Guttelaget til Ål/Geilo vant sin første kamp og i dag møter de Sandviken

17:15 Jenter 19 7,er Bønes-Hallingdal FK

17:30 Gutter 16 Rising Star-Nesbyen IL

17:30 Jenter 16 Geilo IL-Osterøy IL

17:30 Jenter 16 Geilo IL-Osterøy IL

18:30 Gutter 19 Aksla IL-Hallingdal FK 2

19:45 Jenter 16 Lyn Fotball 2-Ål IL