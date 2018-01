NRK og DNT med storsating i fjellheimen.

I sommer inviterer NRK hele Norge til å bli med på fjelltur – minutt for minutt i fire uker! Lars Monsen er tur- og programleder.

Fjellet, vidda og turfolket blir hovedpersoner når NRK produserer storsatsningene ”Monsen minutt for minutt” og ”Sommeråpent”.

-Vi skal gå i fire uker, i fire ulike områder med Norges egen villmarkskonge Lars Monsen som tur- og programleder. Turene sendes live, minutt for minutt, og vi håper at så mange mennesker som mulig vil henge seg på turfølget. På kveldstid lager vi direktesendinger fra leirbålet, sier Thomas Hellum, prosjektleder for minutt for minutt-sendingen i NRK.

