De to siste årene har etapperittet Tour of Norway hatt etappe fra Rjukan til Geilo og Flå-Hønefoss. Nå er disse ruten fjernet til fordel for større byer.

Her er etappene

17. mai: 1. etappe: Hønefoss–Asker (169 km) 18. mai: 2. etappe: Eidsvoll–Brumunddal (194 km) 19. mai: 3. etappe: Hamar–Lillehammer (192 km) 20. mai: 4. etappe: Lillestrøm–Sarpsborg (192 km) 21. mai: 5. etappe: Moss– Oslo (153 km)

Her er pressemeldingen fra Tour de Norway