Nytt liv til anerkjente Dr. Holms Hotel

Dr. Holms Hotel, kjent som «hotellet med ni liv», har både krigshistorie og lange ferietradisjoner i veggene. Nå har Idéhus-arkitektene og utbygger Berland Bygg satt sitt preg på Geilos ærverdige høyfjellshotell fra 1909.

Idéhus tegner og prosjekterer mer enn eneboliger, og et av eksemplene finner vi på Geilo. Like før jul 2016 sto leilighetsbygget tilknyttet det berømte Dr. Holms Hotel ferdig, etter tett samarbeid med utbygger og Idéhus-forhandler, Berland Bygg.

– Vi startet byggingen uten at vi hadde lagt ut prosjektet for salg, og var selvfølgelig svært spente på responsen. Vi drømte ikke om at alle de 24 fritidsleilighetene ville være solgt innen få måneder – mens vi var midt i byggeprosessen, sier daglig leder i Berland Bygg, Harald Berland.



Dr. Holms Hotel er kjent for livlig afterski så vel som den lekre menyen på Dr. Holms Restaurant, og dette kan selvfølgelig beboerne i fritidsleilighetene benytte seg av. Noen av leilighetene har dessuten utsikt mot skibakken.

Dr. Holms-leiligheter med kvalitet fra første strek

Da arbeidet først startet, var det ett ord Idéhus og utbyggeren jobbet etter: Kvalitet. Alt fra vegger og vinduer til varmeløsning og ventilasjon skulle være av beste sort. De var bevisste på at bygget skulle bli energieffektivt – både med tanke på miljøet og fordi de som kjøper fritidsleilighetene skal slippe å betale i dyre dommer for strøm.

– Dette, kombinert med den elegante streken fra Idéhus-arkitektene, har bidratt til at vi fikk en overveldende respons, sier Berland.



Alle Dr. Holms-leiligheter hadde fått eiere kort tid etter at dørene åpnet. Idéhus har tegnet bygget, mens Berland Bygg har vært totalentreprenør.

Dr. Holms – et reisemål i seg selv

Geilo er en av Norges fremste helårs feriedestinasjoner, og Dr. Holms Hotel er nærmest et reisemål i seg selv, med basseng, spa, bowling, restaurant og afterski. Hotellet har dessuten skiløyper, skogs- og fjellstier som nærmeste nabo.

– I tillegg til leilighetsbygget, har Idéhus og Berland Bygg fullført 8 suiter som kan bookes via hotellet. Det har vært stort å gi Dr. Holms Hotel og Geilo enda et løft, sier Berland.



Leilighetene tilknyttet Dr. Holms Hotel er fra 70 til 163 kvadratmeter. Innen tre år er det planer om å bygge flere fritidsleiligheter.

«Hotellet med ni liv»

Det hvitmalte høyfjellshotellet blir kalt «hotellet med ni liv», og det hele startet i 1909 med doktor og spesialist på luftveissykdommer, Ingebrigt Christian Holm. Som en del av behandlingen, ville han at pasientene skulle puste i frisk fjelluft.

Etter noen år fikk Dr. Holms Hotel ny eier, og gikk fra å være et kurhotell til et yndet sted for fiffen – både Sonja Hennie og Knut Hamsun var gjester ved flere anledninger. Under krigen fikk Dr. Holms Hotel imidlertid et dramatisk vendepunkt, da tyskerne okkuperte hotellet. Så kom fredstiden, og ferierende kunne vende tilbake.

Frem til 100-årsjubileum i 2009 har Dr. Holms Hotel hatt flere eiere. I dag eies det av Berland Invest AS og Frydenbø Eiendom. De har sammen med Idéhus satt nye mål for videreutvikling av «hotellet med ni liv».

– Innen tre år har vi planer om å ferdigstille enda flere fritidsleiligheter, røper Berland.

Pressemelding Idéhus

Foto: Dr. Holms Hotel på Geilo. Foto fra Idébygg.

Fakta: Idéhus er en norsk huskjede som består av et kjede-kontor og mange forhandlere. Kjedekontoret ble etablert i Trondheim i 1976, hvor vi fremdeles holder til. Vi er et servicekontor for forhandlerne med arkitekter og ingeniører som tegner, kalkulerer og kvalitetssikrer husene for forhandlerne.

Forhandlerne er selvstendige og lokale bedrifter som tar seg av salg og bygging av hus rundt om i landet. Disse er for det meste byggmestre med lang erfaring og god kjennskap til lokale forhold.