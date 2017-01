Oppdager dårlig isolasjon

15 prosent av de som har kjøpt bolig har senere oppdaget at isolasjonen er dårlig, viser en undersøkelse YouGov har gjort for NITO Takst.

– Kvaliteten på isolasjonen er noe av det vanskeligste å vurdere når man er på boligvisning. Er det sommer og sol, er det kanskje heller ikke det man er mest opptatt av, sier administrerende direktør Espen Fuglesang i NITO Takst.

I mange tilfeller handler det om hva kjøperen er vant til fra før. Flytter man fra en godt isolert leilighet til et eldre, trekkfullt hus, er det lett å tenke at det må være noe galt med isolasjonen.

– Men gamle hus er ofte dårlig isolert, og da kommer man ikke langt med å klage, sier Fuglesang, som er utdannet både som takstmann og eiendomsmegler.

Sjekk taket!

Om vinteren kan man avdekke isolasjonsproblemer ved å se på tak og takrenner.

– Et hus med lite isolasjon mot loftet vil fort få problemer med snø som smelter på taket. Det fører til tunge istapper som kan ødelegge og bøye takrennene utover. I verste fall kan det medføre fuktskader i underliggende veggkonstruksjoner, og også i takkonstruksjonen. Er huset du skal kjøpe det eneste i nabologet med snøfrie partier på taket, er det et dårlig tegn, sier han.

– Vi ser av og til eksempler på dårlig håndverk, særlig ved etterisolering av gamle hus. Det kan være gjort feil ved selve leggingen av isolasjonen, eller det er brukt feil materialer, sier Fuglesang.

Skulle det vise seg at en ny bolig er unormalt kald, kan det være noe feil med isolasjonen, og da kan det være en klar klagesak, mener han.

Mye fukt

11 prosent oppgir at de har oppdaget fuktskader etter boligkjøp, ti prosent har funnet bygningsfeil. 16 prosent har krysset av for samleposten skjulte feil og mangler. Fuglesang mener det også ofte dreier seg om fuktskader og bygningsfeil.

– Fukt i kjeller eller lekkasje i taket er ikke alltid så lett å oppdage på visning. Derfor er det så viktig at selger benytter en grundig Boligsalgsrapport som kan avdekke slike feil, og ikke bare en overfladisk verditakst. Det kan spare både kjøper og selger for ubehageligheter etter salget, sier han.

Alle bygninger og boliger som selges eller leies ut må ha en energiattest med en energikarakter, der A er best og G er dårligst.

– Energimerking ble obligatorisk i 2010, men fortsatt er det mange som ikke er klar over hva den innebærer.

Stor forskjell

Det er stor forskjell på hus som ble bygd før 1950-tallet og nyere boliger.

– De eldste husene har ikke isolasjon i det hele tatt, kun luftrom for å holde den verste kulda ute. På 50-tallet begynte man å isolere, men det var isolasjon av langt dårligere kvalitet enn dagens, sier Fuglesang.

I løpet av 1960-årene ble isolasjonen noe bedre, med rundt ti centimeter tykk isolasjon i veggene.

– I dag er det vanlig å benytte 20 til 30 centimeter tykk isolasjon i husveggene og 40 centimeter i taket mot loftet, sier Fuglesang.

Har man et hus som er kaldt, er det flere måter å få det varmere på. Det er ikke alltid nødvendig å isolere hele huset.

– Viser det seg at skillet mot loftet mangler tilstrekkelig isolasjon, kan det hjelpe godt å isolere her. Man kan også isolere gulvet eller etterisolere ved å blåse isolasjon inn i veggene. Isolasjon av gulv mot en kald jordkjeller, kan medføre fuktskader i gulvkonstruksjonen. Man må derfor gjøre en vurdering av hvilke tiltak som skal iverksettes for å unngå dette, sier han.

Det vil alltid være fornuftig å forhøre seg med en fagmann om hva som gir den beste varmeeffektiviteten for ditt hus, oppfordrer Espen Fuglesang i NITO Takst..

Feil vi oppdager etter boligkjøp:

Skjulte feil og mangler 16 %

Dårlig isolasjon 15 %

Fuktskader i boligen 11 %

Bygningsfeil 10 %

Feil ved det elektriske anlegget 8 %

Taklekkasjer 6 %

Støy fra vei 5 %

Arealet var feil 4 %

Annet 3 %

Ingen av disse 35 %

Har aldri kjøpt bolig 26 %

De spurte kunne svare ja på flere av punktene. Undersøkelsen er utført av YouGov for NITO Takst.

Newswire:Denne artikkelen er skrevet for NITO Takst.