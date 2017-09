Overvåking av sosiale medier fra Epostavisen

Når noen skriver et stedsnavn i Hallingdal vil søkermotoren til Epostavisen plukke dette opp. Her har vi samlet noen artikler og filmer fra youtube, forumer, twitter og facebook denne uken.

Youtube

In Norway With killtec

In Norway With killtec Hemsedal Ski Paradise The Alps of Norway The New Collection Popular trends and comfort outdoors

4 Rallarvegen mountain peak

4 Rallarvegen mountain peak av Marc Lennartz

Scooter Loser (Tanner Fox DISSTRACK) – Official Music Video (Laget på Geilo)

Forumer

De legger nok ikke sjøkabler til UK, Danmark og installasjonene i nordsjøen for at det ikke skal synes. Det er nok fordi det blir litt upraktisk å sette opp master hele veien… Å legge kabel mellom norge og England kan ikke sammenlignes med å velge kabeltrasè over Hardangervidda.

https://www.fjellforum.no/forums/topic/43582-monstermaster-nok-en-gang/#comment-397763

Dog Sledding in Geilo

Planning a trip to Grill in first week of April..we wanted to do the dog sledding there..I checked the website but they didn’t mention the period they would be operational for..please tell me if it would be open in 1st week of April. Les mer

HARDANGERVIDDAS KLASSIKER

STURLA NILSSEN-WAAGENG: Helt siden jeg bodde i Telemark for skikkelig lenge siden ble drømmen om å oppleve Hardangervidda skapt. Bøker og kart ble kjøpt inn og jeg brukte sikkert hundrevis av timer med planlegging og dagdrømming om vidda. Etterhvert flyttet jeg tilbake til nord-norge og kom meg derfor aldri så langt inn på vidda som jeg planla. Drømmen bleknet etterhvert bort.

http://dobbelnilssen.blogspot.no/2017/07/hardangerviddas-klassiker.html

Twitter

Ola Gjeilo‏ @olagjeilo 28. aug.Hallingskarvet, the majestic mountain range above Geilo, where my father’s family is from

https://twitter.com/olagjeilo

Rune Enggrav: Hei. Skal sykle rallarvegen og vil ta toget tilbake til Haugastøl fra Flåm. Når jeg går inn og prøver å kjøpe billett, får jeg ikke kjøpt

Kristian Valen:ENDELIG!!! Vi fikk d til! Har aldri vært på Geilo før! Dette blir gøy! «Åsted Norge parodien» er litt for «gal foreløpig, så vi må tone

Facebook

Hallingdal Feriepark: Vi åpnet Hallingdal Sykkelpark i juni, og det har ikke gått én dag uten besøk av syklende barn og voksne. Vi er SÅ glad for at det har blitt

For første gang i Norge lanseres Kunstweekend.no på Geilo, med mange spennende foredrag og utstillinger. Bli med helgen 1-3 .september

https://www.facebook.com/vestliaresort/