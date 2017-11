OL-håpet Øystein Bråten (22) var klart best og vant verdenscuprennet i friski, slopestyle i østerrikske Stubai.

Bråten seiler opp som et av Norges beste kort i vinterlekene i Pyeongchang. Torpo-gutten stakk av to gull under X Games sist sesong.

Les saken i TV2