Påmelding til Skarverennet 2018

Er du klar for å delta på årets vakreste eventyr? Det blir Storinnrykk når Skarverennet endelig åpner for påmelding.

Mandag 16 oktober braker det løs. Da starter påmeldingen til skarverennet 2018. 12.220 plasser forsvinner på sekunder, så her gjelder det å sitte klar bak tastaturet for å sikre seg en plass i sporet.

Skarverennet er ett av verdens største skirenn, med sine 12.220 deltakere. Rennet har start på Finse og mål på Ustaoset (37 km.), og med et kortere alternativ mellom Haugastøl og Ustaoset (25 km.) Rennet går langs foten av vakre Hallingskarvet.

Det er ikke uten grunn at deltakertallet er så stort som 12.220. Detter er ikke bare et skirenn, men et arrangementet som har stor sosial profil.

Blant deltagere kan du finne alt fra mosjonister i alle aldre, til de beste elite utøvere innenfor Norsk og internasjonal langrenn. Kjente navn som Terese Johaug, Marit Bjørgen, og Petter Nortug er gjengangere i løypen når Skarverennet byr opp til dans. Her gjelder det å være tidlig ute for billettene forsvinner unna på kort tid.

All påmelding foregår på rennets hjemmesider, skarverennet.no. Her bør man klikke seg inn, lese om de ulike alternativene for å delta og finne ut hvilken dag mine billetter blir lagt ut for salg.

Skarverennet 2018 arrangeres lørdag 21. april. Rennet har også denne gangen en maksimal grense på 12.220 deltakere. Dette på grunn av sikkerhet og kvalitet for deltakerne, Skarverennet arrangeres av Geilo Idrettslag. Sesongens renn er nummer det 45. i rekken.