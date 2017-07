Pengesterke turister fra Asia

Det asiatiske, pengesterke turistmarkedet utgjør et enormt potensial for Norge. Kinesere handler i Europa på grunn av Kinas egne, høye luksusskatt på rundt 35 prosent. I tillegg benytter kinesere seg av taxfree-ordningen Global Blue. Derfor blir for eksempel en dyr klokke 20-30 prosent billigere i Norge. Og når kinesere handler i Norge, vet de også at de får ekte vare – og ikke piratvarer.

NHO Reiselivs næringspolitiske fagsjef, Ingjerd Sælid Gilhus, mener turistbesøk fra utlandet ikke bare kommer reiselivet til gode, men også andre bransjer.

