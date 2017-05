Krangel og konflikt med ein enkelt sjef i Vegvesenet har ifølgje Mesta gått så langt at det kan få konsekvensar for vedlikehald på vegar i halve Hordaland. Det omfatter mellom anna tunnelar på dei viktige vegane E16 Bergen-Voss og riksveg 7 over Hardangervidda, samt elanlegga på Haugastøl kolonneoppstilling i Buskerud.

Den pågåande personkonflikten kjem fram i eit brev frå Mesta til Statens vegvesen, som NRK har fått innsyn i.

