Plast og hermetikk i naturperle

– Vi kommer til vidda med forventninger om at man kommer til et urørt område.

Mange bruker fritiden sin til store naturopplevelser og til å bevege seg i den norske fjellheimen. Når man da kommer over søppel, som plastikk, hermetikkbokser eller avføring i ellers vakker natur, blir skuffelsen stor.

– Jeg vil ikke si at jeg ser mye søppel, men på enkelte plasser har det av og til dannet seg litt «villsøpling». Det kan for eksempel være ved en leirplass ved et fiskevann som ofte er i bruk, og der folk ofte ligger i telt, sier naturoppsyn Knut Nylend.

Les saken i NRK Telemark