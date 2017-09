25-åringen som er siktet for drapet på kjæresten sin på en hytte i Flå, drepte henne fordi han fryktet hun skulle gå fra ham, mener politiet.

– Vi har hatt mistanke om et motiv hele tiden. Og så har vi da etterforsket saken ytterligere, og den teorien som har styrka seg, er at han har vært redd for at hun skal gå fra ham, sier politiadvokat Per-Thomas Omholt i Sør-Øst politidistrikt til NRK.

