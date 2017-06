Politiet er på gata mens de kriminelle er online

Politistudenter undervises fortsatt i å fakke tyver på gata selv om vinningskriminaliteten har forflyttet seg til internett.

– Tyvene går nå ikke lenger etter den enkelte bankkunde. De går etter hele banken, sa professor Inger Marie Sunde ved Politihøgskolen på Politiforskningskonferansen i Oslo i forrige uke.

Et voksende antall kriminelle tjener nå store penger på å bedrive kriminalitet i et offentlig rom hvor sjansen for å bli tatt er svært liten og hvor strafferammene er lave.

