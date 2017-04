Politilogg langfredag

Det ble en lang liste med oppdrag for politiet også langfredag og natt til i dag. Tatt i betraktning hvor mye mennesker som bor i Hallingdal i påsken er kanskje ikke listen allverden.

Ellers har vi med en artikkel om at vaktholdet i Hemsedal er betydelig styrket i påsken, og om en person som forteller sin historie om når hjertet stanset inne på fjellet. Pressemeldingen fra Røde Kors ligger også med saken.

Politilogg

Hemsedal – melding fra to gutter som hadde gått seg bort i skiheisområdet. Var i skogen og vært ute i flere timer. Dårlig kledd og kalde. Patrulje til stedet og fikk lokalisert dem via lys fra mobil. Svært bratt terreng. Skipatrulje bistod med nedhenting. Kalde, men i god behold.Guttene var 23 og 24 år gamle. Noe beruset.

Hemsedal – mann 38 bortvist fra Hemsedal sentrum. Beruset og kranglete.

Hemsedal – gutt 20 mistenkt for bruk av narkotika.

Hemsedal – gutt 23 bortvist. Beruset og ordensforstyrrelse

Geilo – jente 17 bortvist fra utested Geilo. Beruset og lagde noe bråk .

Geilo; Politiet bortvist en person fra Kikut, var beruset og utagerende. Fulgte politiets anmodning.

Hemsedal; Politiet bortvist to personer fra Hemsedal. Begge var beruset og hadde utagerende oppførsel. Begge to etterkom bortvisningen.

Geilo; Står parkert en del biler langs rv 7 mellom Haugastøl og Ørterstølen som kan skape smale partier dersom tyngre kjøretøy møtes

Øker vaktholdet i påsken

Vaktholdet i Hemsedal er betydelig styrket i påsken. Mellom 35 og 40 personer i en privat vaktstyrke er hyret inn av afterski-stedene i fjellbygda.

Då hjartet stansa på høgfjellet

Alf Lund hadde redda folk i fjellet i 40 år. Ein vårdag i fjor låg han sjølv og kjempa for livet på 1200 meters høgde.

Pressemelding fra Røde Kors (Langfredag)

Røde Kors Hjelpekorps i Buskerud er i beredskap i forbindelse med påskeutfarten, og har forsterket beredskapen ved å bemanne ulike vaktstasjoner gjennom fylket.

Den økte beredskapen består i år av rundt 110 frivillige som bemanner hytter og hus for Røde Kors Hjelpekorps. Disse står i 24 timers beredskap og er klar for å rykke ut for å bistå på kort varsel. I tillegg til disse er det rundt 250 mannskaper med vanlig beredskap/hjemmevakt

Sentralen på Golsfjellet «Kontakten» som er hytten til Gol og Hemsedal Røde Kors er døgnbemannet og svarer på henvendelser fra publikum og media, samt samler informasjon om oppdrag som Røde Kors Hjelpekorps i Buskerud bistår på.

Dagen i dag har vært strålende med sol noen steder, mens andre har hatt litt dårligere vær.