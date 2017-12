Politiet i Hallingdal måtte rykke ut to ganger natt til lørdag. Først på Gol der en utagerende gjest på et hotell måtte settes i arrest. Mannen var i 30 årene fra Akershus.

På et annet overnattingsted på Geilo måtte politiet inn å roe gemyttet på to gjester. Uenigheten var såpass stor at politiet måtte inn å stoppe kamphanene før de barket i sammen . De fikk pålegg om å holde seg fra hverandre resten av natten.

