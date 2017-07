Rallarvegen: Sjå opp for dårleg veg og anleggsarbeid

Rallarvegen langs Bergensbanen har fått skadar etter vinteren og må utbetrast fleire stader. Bane NOR oppmodar syklistar til å ta det roleg for å unngå ulukker.

Rallarvegen vart bygd som anleggsveg då arbeidet med Bergensbanen tok til i 1894. I dag er den eit viktig kulturminne og ein populær sykkelveg med over 20 000 gjestar kvart år.

– Strekninga mellom Hallingskeid og Myrdal er bar for snø no, men nokre plassar i så dårleg stand at me vil oppmoda til å gå av og trilla sykkelen av omsyn til eigen tryggleik. Dette gjeld særleg ved Kleivagjelet, der vegen er utvaska av nedbør og snøsmelting, seier prosjektleiar Ketil Thorsen i Bane NOR.

Foto: Nina Gässler