Rapporter fra tirsdag

Brannvesenet på Nes måtte slukke en skogbrann på tirsdag, men utenom dette var det lite som skjedde i Hallingdal denne dagen. Det meldes om mange mindre alvorlige skader og travle dager ved legekontorene. Det har kommet nysnø og det er glatte veier flere steder i distriktet.

Fra politilogg

Hemsedalsfjellet – bil kjørt på polsk trailer som sto midt i veien. Kun materielle skader. Bilene kjørbare.

Nes: brann og politi rykket ut til en skogbrann øst for Nesbyen sentrum. Sprede seg oppover lia, men til ingen fare for bebyggelse unntatt en gapahuk som ble delvis nedbrent.

Pressemeldingen fra Røde Kors

Røde Kors Hjelpekorps i Buskerud er i beredskap i forbindelse med påskeutfarten, og har forsterket beredskap ved å bemanne ulike vaktstasjoner gjennom fylket.

I går ble Fjellskikkprisen for 2017 delt ut til sportsmagasinet Fri Flyt, for sitt arbeid med å formidle viktigheten av trygg ferdsel til målgruppen sin, nemlig de som driver med ekstremsport, uavhengig av vær.

Dette skjedde riktig nok ikke i Buskerud, men på Gaustatoppen i Telemark, under Røde Kors og Den norske turforeningens markering av Fjellvettdagen.

Fjellskikkprisen ble opprettet av Røde Kors i 1995 for å påskjønne personer, grupper eller institusjoner som har utmerket seg eller vært en god ambassadør for friluftsliv, spesielt i fjellet.

Med tanke på skred, så er skredfaren i Hallingdal i følge nettstedet Varsom.no som mottok fjellvettprisen 2016 satt til Moderat, så vår oppfordring er å nyte den friske vårluften. Røde Kors oppfordrer likevel til at man tar hensyn til aktuelle forhold som vær og føre når man legger ut på tur.

Skredvarsel kan man sjekke på www.varsom.no

For Røde Kors i Buskerud har det i dag vært 3 oppdrag for AMK, ellers ikke rapportert om noen skader.

Den økte beredskapen består i år av rundt 110 frivillige som bemanner hytter og hus for Røde Kors Hjelpekorps. Disse står i 24 timers beredskap og er klar for å rykke ut for å bistå på kort varsel. I tillegg til disse er det rundt 250 mannskaper med vanlig beredskap/hjemmevakt

Sentralen er døgnbemannet og svarer på henvendelser fra publikum og media samt samler informasjon om oppdrag som Røde Kors Hjelpekorps i Buskerud bistår på.